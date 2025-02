Pneuhage-Gruppe erzielt 2024 einen Umsatz von 1,15 Milliarden Euro – Reifen1+-Partner tagen

Die jährliche Reifen1+-Partnertagung ist am heutigen Freitag gestartet. 470 Teilnehmer sind dazu nach Frankfurt am Main angereist. Darunter auch welche aus den neuen Partnerbetrieben aus Österreich. Johannes Kuderer, Geschäftsführer der Pneuhage-Gruppe eröffnete die Tagung, die unter dem Motto „Neuerungen sichern unsere Weiterentwicklung“ steht. Und genau daran mangelt es der Pneuhage-Gruppe nicht. Die Unternehmensgruppe erzielte im vergangenen Jahr einen Jahresumsatz von rund 1,15 Milliarden Euro. Und nicht nur der Umsatz stimmte, sondern auch das Betriebsergebnis. „Auch hier haben wir unsere Ziele erreicht und können – wie seit vielen Jahren – unsere Beschäftigten am Erfolg beteiligen“, so der Geschäftsführer. Der Reifen1+-Systemleiter Andreas Burk freute sich über den Ausbau des Reifen1+-Partnersystems in Österreich: „Wir wollen hier ein umfassendes Servicenetz mit allen bewährten Leistungsbausteinen für unsere Partner aufbauen.“ Den ausführlichen Bericht über die Tagung lesen Sie am Montag auf Reifenpresse.de und in der März-Ausgabe der NEUE REIFENZEITUNG.