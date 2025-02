Insolvenzverfahren gegenüber Wheelscompany GmbH eröffnet

Über das Vermögen der Wheelscompany GmbH in Sottrum ist am 7. Februar um 10 Uhr das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Wie das Amtsgericht Walsrode mitteilt, ist der Rechtsanwalt Berislav Tunjasevic aus Tostedt als Insolvenzverwalter eingesetzt. Die Gläubiger werden aufgefordert, ihre Insolvenzforderungen bis zum 20. März unter der Beachtung des § 174 InsO anzumelden. Schon am vergangenen Montag – also vor Eröffnung des Verfahrens – hatte der ehemalige Geschäftsführer der Wheelscompany GmbH und Miteigentümer der Gewerbeimmobilie André Rothgänger das Objekt, welches er an die jetzigen geschäftsführenden Gesellschafter Stefan und Niklas Klein vermietet hatte, auf Linkedin „seinem Netzwerk“ zum Verkauf angeboten. Die Immobilie wurde 2017 an der A1 bei Sottrum gebaut und umfasst rund 800 Quadratmeter Hallenfläche und 250 Quadratmeter Bürofläche. André Rothgänger war bis Mitte Februar 2024 Geschäftsführer und Mitgesellschafter des Unternehmens und danach bis Ende Mai 2024 noch als E-Commerce Manager angestellt.