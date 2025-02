Schneller, lauter, breiter: Die Tuning World Bodensee startet im Mai

Wenn Zubehörspezialisten, Vertriebspartner, Händler und über 100.000 Besuchende wieder an einem Ort zusammenkommen, dann ist Tuning World Bodensee. Vom 1. bis 4. Mai 2025 trifft sich die Branche wieder in Friedrichshafen. „Wir haben ein vollgepacktes Programm mit jeder Menge Neuheiten, beliebten Highlights und einigen Überraschungen im Gepäck“, freut sich Projektleiterin Emanuela Botta auf das bevorstehende Event. Zwölf gefüllte Hallen plus Freigelände, über 1.000 Showcars und mehr als 700 Aussteller werden auf dem Messegelände erwartet. Neu ist in diesem Jahr unter anderem das Night-Driften, darüber hinaus kommen beliebte Klassiker wie die Hi-Fi Arena zurück an den See. Neben dem etablierten European Tuning Showdown (ETS) darf sich das Publikum auf eine US-Halle, genauer gesagt die Cars & Stripes World, auf die Club- und Private Car Area, die Style Mile sowie Reisbrennen und Motorsport Experience freuen. Dröhnende Motoren, heißer Asphalt und qualmende Reifen gibt es indes bei den Drift-Championship, satte Beats und angesagte DJs auf den After-Show-Partys.

