Premio H. Schulte-Kellinghaus als „Top Werkstatt 2025“ ausgezeichnet

Im vergangenen Jahr hat die Zeitschrift Auto Motor und Sport in Kooperation mit Quanti Quest erneut die Erhebung zur „Top Werkstatt“ unter zigtausenden Vertrags- und Servicepartnern sowie freien Kfz-Betrieben in Deutschland veranstaltet. Zur Datenerhebung hatten immerhin rund 38.000 Werkstattbetreiber Fragen zu ihren Leistungen, Zertifizierungen und Weiterbildungen oder aber zur Ersatzteilverfügbarkeit erhalten, von denen dann insgesamt rund 1.800 eine Auszeichnung als „Top Werkstatt 2025“ erhalten haben. Darunter auch der unter Premio Reifen + Autoservice am Markt operierende Reifenfachhandel H. Schulte-Kellinghaus aus Oberhausen. „Diese Auszeichnung ist eine Anerkennung der tadellosen Leistung unseres gesamten Werkstattteams unter der Leitung unserer beiden versierten Kfz-Meister, das tagtäglich einen richtig tollen Job macht“, kommentierte Geschäftsführer Dr. Michael Neidhart die Auszeichnung, die dem Unternehmen jetzt zugesandt wurde.