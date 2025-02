Elmar Schumpp übergibt seinen Premio-Betrieb an langjähriges Mitarbeiter-Duo

Marvin Marte und Matthias Flaig übernehmen als langjährige Mitarbeiter den Premio-Betrieb in Seedorf (Dunningen). Elmar Schumpp, der seinen Reifencenter Schumpp fast 30 Jahre lang führte, verabschiedet sich in den wohlverdienten Ruhestand. „Wir sind stolz darauf und dankbar, den Betrieb, den Herr Schumpp über Jahrzehnte erfolgreich aufgebaut hat, nun in die Zukunft zu führen“, so Marvin Marte, und Kollege Matthias Flaig ergänzt: „Reifencenter Schumpp ist ein Begriff in der Region und es ist unser Ziel, die Tradition fortzusetzen und gleichzeitig mit neuem Namen und frischen Ideen neue Akzente zu setzen.“

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen