BRV-Ausbildungs-Award: Engagierten Nachwuchs aus dem Reifenhandel ins Rennen schicken

Bis zum 28. Februar 2025 können Ausbildungsabsolventen am Nachwuchswettbewerb der Reifenbranche teilnehmen und sich über den Onlinefragebogen für den BRV Ausbildungs-Award bewerben. Der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V. (BRV) appelliert an seine Mitgliedsunternehmen: „Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihren engagierten Nachwuchs ins Rennen, um diese begehrte Auszeichnung zu schicken“. Bereits zum achten Mal verleiht der der Verband gemeinsam mit seinen Partnern Continental und Platin Wheels diesen Award, um herausragende Nachwuchstalente in der Branche zu würdigen. So einfach funktioniert die Bewerbung: Onlineformular ausfüllen: Reichen Sie bis spätestens 28. Februar 2025 den ausgefüllten Fragebogen ein und laden Sie Zeugnis, Selfie-Video (Tipps für Video) und Foto hoch. Dann kommt die die Fachjury ins Spiel: Die eingereichten Bewerbungen werden sorgfältig geprüft. Die Top-Bewerber werden anschließend zur BRV-Mitgliederversammlung nach Würzburg eingeladen und die Gewinner dann auf diesem Event am 24. Juni 2025 ausgezeichnet. Bei Fragen zum Award und zur Bewerbung steht BRV-Referentin Caroline Rodenhausen zur Verfügung (Mail: c.rodenhausen@bundesverband-reifenhandel.de/ Tel: +49 (0)228 289 94-79 / WA: +49 (0) 152 33788 491).