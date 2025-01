Wieder „Metzeler-Village“ bei diesjähriger TT

Bei der Tourist Trophy auf der Isle of Man will Metzeler den zu den Rennen auf der britischen Insel pilgernden Motorradfans nach zuletzt 2018 in diesem Jahr wieder eine Unterkunftsmöglichkeit in einem eigens dazu eingerichteten Zeltdorf – „Village“ genannt – anbieten. Der Campingplatz, der dafür in der Vergangenheit genutzt wurde, ist zwischenzeitlich erneuert worden und soll nun das traditionelle Outdoor-Feeling mit den Dienstleistungen eines Hotels verbinden. Die Zelte bieten demnach nun Platz für bis zu drei Personen und sind nun „erstmals mit richtigen Betten und allem Komfort“ ausgestattet, wie es vonseiten der zu Pirelli gehörenden Motorradreifenmarke heißt, die seit 2023 und bis 2027 als offizieller Reifenpartner der Veranstaltung auf dem gut 60,7 Kilometer langen Bergkurs rund um Snaefell Mountain fungiert. Darüber hinaus gebe es im Inneren der Anlage Toiletten, einen Motorradparkplatz, kostenloses WLAN im gesamten Bereich, einen Ladeservice für Handys und ein Gästehaus, in dem jeden Morgen gefrühstückt werden kann, wie noch ergänzt wird. Anmeldungen für Metzelers „TT Village“ werden demnach bereits entgegengenommen. Wer einzeln oder als Gruppe einen Aufenthalt in der Zeit vom 26. Mai bis zum 7. Juni buchen möchte, findet alles Weitere dazu unter www.metzeler.com/en-ww/metzeler-tt-village.