Sailun Group sieht ihr Engagement mit EcoVadis-Rating in Silber bestätigt

Nach ihrer Bronzemedaille im Vorjahr hat die Sailun Group im Dezember nun erstmals im Nachhaltigkeitsrating von EcoVadis die Auszeichnung in Silber erhalten. Damit gehört der aus China stammende Reifenhersteller zu den besten 15 Prozent der weltweit an der Bewertung teilnehmenden Unternehmen. „Die Silbermedaille, die der Sailun Group verliehen wurde, ist eine Anerkennung der langjährigen Führungsrolle des Unternehmens in der Reifenindustrie und seines kontinuierlichen Engagements für eine nachhaltige Entwicklung. Dies spiegelt sich in einer Reihe von effektiven Ergebnissen wider, die im Laufe der Jahre erzielt wurden“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Diese Anerkennung durch EcoVadis, dem weltweit anerkannten Anbieter von Nachhaltigkeitsbewertungen, folgt der Heraufstufung des MSCI-ESG-Ratings der Unternehmensgruppe auf „BB“, was die Leistungen der Sailun Group im Bereich der nachhaltigen Entwicklung durch international renommierte ESG-Ratingagenturen weiter bestätigt. An der weiteren Verbesserung solcher Leistungen wolle die Sailun Group auch in Zukunft unablässig arbeiten, heißt es dazu abschließend.