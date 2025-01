Dow-Jones-Indizes: Pirelli erneut für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet 

Pirelli wurde erneut als weltweit führendes Unternehmen in den Sektoren Automobilkomponenten und Automobile der Dow Jones Sustainability Indizes World und Europe bestätigt. Laut Unternehmensangaben sei Pirelli das einzige Reifenunternehmen, das in beiden Indizes (World und Europe) vertreten ist. Es erzielte im S&P Corporate Sustainability Assessment 2024 eine Bewertung von 84 Punkten. „Das ist die höchste Bewertung in den Sektoren Automobilkomponenten und Automobile und liegt weit über dem Branchendurchschnitt von 29 bzw. 35 Punkten“, heißt es beim Reifenhersteller.

