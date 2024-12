European Roadshow von Continental geht ins dritte Jahr – Hilfe für Flottenkunden

Der Showtruck von Continental hat nach dem zweiten Jahr inzwischen 23 Länder bereist und mehr als 37.000 Kilometer zurückgelegt. Allein im zurückliegenden Jahr hatte das Team dabei erneut unzählige Events in ganz Europa besucht und dabei – vor Ort wie auch im digitalen Begleitprogramm – zahlreiche aktuelle Branchenthemen wie etwa Flotteneffizienz, grünes Flottenmanagement und smarte Technik in den Fokus gestellt. Zu den Highlights des vergangenen Jahres gehörte etwa der Truck Grand Prix am Nürburgring. Jetzt laufen die Vorbereitung auf die 2025er Kampagne.

