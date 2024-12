Krönlein verlässt Bridgestone und geht zu Carglass

Zum Jahreswechsel verlässt Julia Krönlein – seit Ende 2016 Marketingleiterin für die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) bei Bridgestone und dort seit Sommer 2019 zusätzlich dann auch in Verantwortung für die Region Nordics – den Reifenhersteller. Sie bleibt der Automobilbranche allerdings erhalten, denn ab 1. Januar 2025 fungiert sie als Marketingdirektorin für Carglass Deutschland. „Im Mittelpunkt ihrer Arbeit wird stehen, aus unserer starken Marke heraus gemeinsam mit ihrem Team mit vernetzten Werbekampagnen und einem ganzheitlichen Markenauftritt noch mehr Kundinnen und Kunden für Carglass zu begeistern“, so ihr neuer Arbeitgeber. Das Unternehmen setzt dabei auf ihre „mehr als zehn Jahre Erfahrung in Führungspositionen in Marketing, Trademarketing, Produkt- und Brand-Management“. Zumal Krönlein vor ihrer Bridgestone-Zeit schon entsprechende Positionen bei der Stanley Black & Decker Deutschland GmbH (von 2013 bis 2016) oder der Goodyear Deutschland (von 2009 bis 2013) innegehabt hatte.