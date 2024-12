Ausrüster Goodyear wird Titelsponsor des ELMS-Rennens in Silverstone

Nach sechsjähriger Pause fährt die European Le Mans Series (ELMS) im kommenden Jahr wieder ein Rennen in Großbritannien. Das Vier-Stunden-Rennen in Silverstone wird dabei von Reifenhersteller Goodyear gesponsert und steht damit als „Goodyear 4 Hours of Silverstone“ im Rennkalender der Serie, wie dazu David Anckaert, bei Goodyear als Vice President Consumer PBU EMEA in der Verantwortung, nun online bekannt gab. Das Rennen findet am 14. September statt, während die Serie selbst bereits am 6. April in Barcelona startet; ein Rennen in Deutschland ist nicht vorgesehen. Goodyear ist exklusiver Reifenausrüster der ELMS-Klassen LMP2 und LMGT3.