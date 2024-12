Reifen.com schlägt mit neuer App auch Brücke über Wertschöpfungskette

In der Kommunikation nach innen unter den Mitarbeitern wie auch nach außen in Richtung Kunden setzt Reifen.com jetzt eine neue App ein. Im öffentlichen Bereich der „inside.reifen.com“ genannten und kostenlos herunterladbaren App können Nutzer nicht nur Informationen rund um die GmbH hinter dem Filialisten und Onlineshop-Betreiber finden, dessen Hauptsitz in Hannover ist Neben Unternehmensnachrichten weist Reifen.com unter „Aktuelles“ auch auf derzeit laufende Herstelleraktionen zur Vertriebsaktivierung hin und schlägt damit die Brücke über die Wertschöpfungskette Reifen.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen