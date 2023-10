Bauarbeiten zum neuen Sentury-Tire-Werk in Marokko beginnen

Seit Anfang des Jahres ist bekannt, dass Qingdao Sentury Tire eine Reifenfabrik in Marokko bauen will. Am vergangenen Sonnabend nun hat der chinesische Reifenhersteller dazu mit den Bauarbeiten in der Nähe der nordmarokkanischen Hafenstadt Tanger begonnen, wie dazu unsere britische Schwesterzeitschrift Tyres & Accessories online auf Tyrepress.com berichtet. Anfang dieser Woche dann habe der Hersteller mitgeteilt, dass Investitionsmittel in Höhe von weiteren 193 Millionen US-Dollar (183 Millionen Euro) freigegeben worden seien, mit denen die zweiten Expansionsphase des Werkes finanziert werden soll. Damit werde das Werk den Hersteller in Summe 490 Millionen Dollar (465 Millionen Euro) kosten. Nach Abschluss beider Bau- bzw. Expansionsphasen werde Sentury Tire in Marokko zwölf Millionen Pkw-Reifen fertigen können. Einen genauen Zeitplan nennt der Hersteller indes nicht. Ursprünglich hatte es geheißen, die Bauzeit soll 18 Monate betragen.