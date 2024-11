Euromaster plant auch 2025 „signifikante“ Erweiterung seines Netzwerks

Euromaster kann sich erneut über weitere Franchisepartner in Deutschland und Österreich freuen. Wie es dazu in einer Mitteilung der Michelin-Handelstochter heißt, werde man zum Anfang des neuen Jahres gleich vier weitere Reifenhändler in seinem Netzwerk begrüßen können. Ab Januar 2025 wird Maiers Autowelt in Tuttlingen das Servicenetz erweitern. Im Februar folgen Automol in Bottrop, das Autohaus Englhart in Beyharting und die Kfz-Meisterwerkstatt AutoDoktor in Seligenstadt. Bereits seit dem 1. November ist MC Service & Mobility in Wiener Neustadt als Euromaster-Partner aktiv.

