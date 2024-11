Gernegroß Ilkem Sahin: Große Worte, nichts dahinter?

llkem Sahin. Dieser Name ist für die Mitarbeiter des insolventen Räderherstellers BBS Autotechnik wohl ein rotes Tuch. Denn innerhalb kürzester Zeit führte der Eigentümer und Geschäftsführer das Traditionsunternehmen nach dem Kauf aus der vierten gleich in die fünfte Insolvenz. Und auch die Belegschaft des Felgenproduzenten Superior Industries und hier insbesondere die Arbeiter des Werkes in Werdohl stellen sich wohl die Nackenhaare auf, wenn sie den Namen des türkischen Unternehmers hören. Denn er kündigte im Frühjahr 2024 den Kauf des Werkes großspurig an. Doch aus der Hoffnung der Mitarbeiter wurde nichts, Ilkem Sahin hat seine Ankündigung nicht eingehalten. Und die Räderbranche ist nicht die einzige Branche, die mit dem Geschäftsgebaren konfrontiert wurde. Wie die NEUE REIFENZEITUNG bereits vor einigen Monaten berichtete, hat die IS-Holding (ISH) in nur kurzer Zeit einen Haufen Schutt und Asche hinterlassen. Jetzt hat sich die Wirtschaftswoche den türkischen Unternehmer im Rahmen der Messe Franchise Expo mal genauer angeschaut, weil dieser hier mit den Marken Kentucky Fried Chicken (KFC) und Pizza Hut (für beide Unternehmen hält er die Master-Franchise-Rechte in Deutschland) eigentlich hätte auf Kundenfang gehen müssen. Aber auch hier galt offenbar: gut geht anders.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen