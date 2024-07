Kultmarke BBS: Was Aluminiumräder mit Pizza, Schokolade und Fernsehsender zu tun haben

Was ist los beim Räderhersteller BBS im Schwarzwald? Fest steht: Die Mitarbeiter des Unternehmens brauchen Nerven wie Drahtseile, denn in den vergangenen Jahren haben sie bereits vier Insolvenzen des Unternehmens hinter sich gebracht und in den vergangenen Wochen wurde über eine Fünfte gemunkelt. Denn der neue Investor, die ISH Group, die BBS Anfang des Jahres aus der Insolvenz gekauft hatte und damals auch große Pläne bekannt gab, zahlt die Löhne nur mit Rückstand. Anfang Juli gab es die Mai-Zahlungen und laut Auskunft aus dem Unternehmen, sollen die Juni-Zahlungen jetzt angewiesen sein. Abwarten, wie es im Juli läuft.

