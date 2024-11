Schlussverteilung im Fall der Reifen-/Autoservice-Herford-Insolvenz

Im Frühjahr 2017 war die Reifen- und Autoservice Herford GmbH in die Insolvenz gerutscht, wobei der Betrieb mit Reifen Pott allerdings schnell einen neuen Eigner gefunden hatte und seither zu den insgesamt zehn Filialen des inhabergeführten Familienunternehmens mit Stammsitz in Gütersloh zählt. Nichtsdestotrotz steht in dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der Reifen- und Autoservice Herford GmbH nunmehr die Schlussverteilung an bzw. hat das zuständige Amtsgericht Bielefeld dieser Ende Oktober zugestimmt. Demnach steht Forderungen der Insolvenzgläubiger in Höhe von knapp 865.700 Euro ein Betrag von rund 333.100 Euro – entsprechend einer nicht ganz 38-prozentigen Quote – zur Verteilung an sie gegenüber. Wobei davon gegebenenfalls noch restliche Masseverbindlichkeiten in Abzug zu bringen sind.