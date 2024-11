Sumitomo Rubber Industries legt Zahlen auf Rekordniveau vor

Sumitomo Rubber Industries konnte in den zurückliegenden drei Quartalen des Geschäftsjahres zwar seine Umsätze weltweit nur minimal steigern, und zwar um 2,8 Prozent. Dafür gelang dem japanischen Hersteller, der hierzulande vorwiegend mit der Marke Falken bekannt ist, aber eine deutliche Steigerung beim Betriebsgewinn und insofern natürlich auch bei der Umsatzrendite. Wie es dazu in dem heute veröffentlichten Bericht heißt, lag diese im Berichtszeitraum jetzt bereits bei 7,0 Prozent nach 4,9 Prozent im Vorjahreszeitraum; nach dem ersten Halbjahr hatte diese wichtige Geschäftskennzahl allerdings noch bei 7,2 Prozent gelegen, sodass das dritte Quartal an sich einen leicht negativen Effekt auf die Marge hatte. Dabei lagen damit Umsatz und Betriebsgewinn in den ersten drei Quartalen auf Rekordniveau, wie der Hersteller dazu weiter schreibt. Profitieren konnte Sumitomo Rubber Industries allerdings vornehmlich von den Sparten Sports und Industrial, während die Reifensparte mit 6,8 Prozent (Vorjahr: 4,9 Prozent) weiterhin leicht unterdurchschnittliche Renditen erzielt, diese aber mit 2,4 Prozentpunkten überdurchschnittlich steigerte.

Mehr zu diesen Zahlen erfahren Sie hier in unserem Geschäftsberichte-Archiv.