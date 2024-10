Yokohama Rubber löst Michelin als Ausrüster des 24-Stunden-Rennsiegers Scherer ab

Yokohama Rubber gelingt ein aufsehenerregender Coup im Langstreckenmotorsport: Der japanische Reifenhersteller rüstet ab der neuen Saison das Team Scherer Sport PHX mit Reifen aus. Das Team des Autohausbetreibers Scherer-Gruppe hatte zuletzt das diesjährige 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring gewonnen, dabei bereift durch den Branchenprimus Michelin. Wie es dazu jetzt in einer Mitteilung heißt, wollen die Partner mit dem eingesetzten Audi R8 LMS GT3 Evo II beim kommenden Langstreckenklassiker in der Eifel (19.-22. Juni 2025) wie auch in der Nürburgring-Langstreckenserie (NLS) auf Sieg fahren. Das Team Scherer Sport PHX habe bereits gemeinsam mit Yokohama Rubber begonnen, die für den Einsatz vorgesehenen Advan-Reifen zu entwickeln bzw. weiterzuentwickeln.