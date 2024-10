Continental rüstet den neuen Porsche Panamera mit drei Profilen ab Werk aus

Porsche hat drei Reifen von Continental für die Erstausrüstung des neuen Panamera freigegeben. Wie es dazu in einer Mitteilung des Reifenherstellers heißt, sind dies die Profile SportContact 7 sowie ProContact RX (Ganzjahresreifen) und WinterContact TS 860 S (Winterreifen), und zwar in 19 sowie 21 Zoll. Der SportContact 7 als UUHP-Reifen für den Porsche Panamera etwa ist für Geschwindigkeiten von mehr als 300 km/h zugelassen und hat eine XL-Kennung für erhöhte Tragfähigkeit. „Der SportContact 7 verbindet so maximales Fahrvergnügen mit höchster Sicherheit“, erläutert der Hersteller zu dem mit ND0 für die Porsche-Erstausrüstung gekennzeichneten Reifen. Der ProContact RX seinerseits verfügt nicht über eine 3PMSF-Zertifizierung und gilt hierzulande folglich nicht als Winterreifen, was für einen Ganzjahresreifen wie den ProContact RX unproblematisch erscheint, denn: Der Reifen sei für Nordamerika und Asien entwickelt worden und werde Continental zufolge auch „in Europa nicht vertrieben“. Porsche hatte die dritte Generation der Baureihe (Porsche 972) im vergangenen November vorgestellt und daraufhin weltweit eingeführt.