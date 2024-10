Brabus Rocket GTS wird ab Werk mit Continental-Reifen geliefert

Brabus setzt für den neuen Rocket GTS, das bisher erste Supercar des Veredlers mit Sichtcarbon-veredelter Shooting-Brake-Karosserie, exklusiv auf den SportContact-7-Reifen von Continental. Der Reifen ist auf die Bedürfnisse von sportlich orientierten Fahrern ausgerichtet und verbindet Performance und Sicherheit. An der Vorderachse montieren die Tuningfachleute die Reifengröße 275/35 ZR21, an der Hinterachse steht der Bolide auf der Dimension 335/25 ZR22. Die Brabus-Felgen Monoblock P „Platinium Edition“ wurden speziell für diesen 2+2-Sitzer konstruiert mit fünf Speichen und Zentralverschlussdesign. Die darauf aufgezogenen Continental SportContact 7 bringen Leistung, Querkräfte und Gewicht des Rocket GTS beim Anfahren, beim Handling und beim Bremsen sportlich und sicher auf den Asphalt. In dieser Kombination kommen die insgesamt 1.000 PS / 735 kW mit hohem Grip auf den Asphalt und ermöglichen damit die Kraftübertragung für den Sprint von 0 auf 100 km/h in nur 2,6 Sekunden. Der Wagen erscheint als Limited Edition.