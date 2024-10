German Car of the Year: Die Klassensieger stehen fest

Zum siebten Mal startet die Wahl zum „German Car of the Year“ (GCOTY). Reifenhersteller Bridgestone fungiert auch in diesem Jahr als Partner. Jetzt stehen die Klassensieger fest. Unter umfassender Prüfung der diesjährigen Jury konnte in der Kompaktklasse (bis 35.000 EUR) der neue Citroën C3/Ë-C3 überzeugen. Unter den Premiummodellen (bis 70.000 EUR) sicherte sich der BMW 5er/i5 den ersten Platz, während im Luxussegment (über 70.000 EUR) der Cadillac Lyriq gewann. Die Mitstreiter um den Award in der Klasse der alternativen Antriebe (New Energy) und der sportlichen Performance-Klasse sind der Audi Q6/SQ6 und der Porsche 911 Carrera GTS T-Hybrid. Der Gewinner des GCOTY-Awards wird nach ausgiebigen Testfahrten gekürt und am 13. November 2024 verkündet. „Wir gratulieren allen fünf Klassensiegern herzlich. Die ausgezeichneten Modelle überzeugen allesamt mit einem hohen Maß an Innovation, Leistung und Design“, sagt Christian Mühlhäuser, Vice President Bridgestone North Europe