Vredestein will auch mit Rennspiel Markenbekanntheit erhöhen

Ergänzend zur Markteinführung des Vredestein Wintrac Pro+, dem neuesten Modell aus dem Sortiment an Winterreifen von Vredestein, startet Apollo Tyres Ltd die neue digitale Marketingkampagne mit dem Namen „Beat the Winter“. Am heutigen 21. Oktober wird im Rahmen der Kampagne ein Rennspiel auf Mobil- und Desktopgeräten an den Start gehen. Darin stellen sich Spieler der Herausforderung, auf einer digitalen Rennstrecke gegen Vredesteins Markenbotschafter Giancarlo Fisichella Rennen zu fahren, Punkte zu sammeln und exklusive Preise zu gewinnen.

