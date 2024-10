Ascenso VDR2000 VF: 14 Größen bei ML Reifen verfügbar

Der VDR2000-VF-Reifen für Traktoren von Ascenso ist ab sofort beim Großhändler ML Reifen aus Wallenhorst in 14 Dimensionen verfügbar. „Der VDR2000 stellt derzeit die Speerspitze im Ascenso-Sortiment dar und erweitert das Einsatzgebiet der Marke noch weiter in Richtung anspruchsvoller Anwender. Die ersten Kunden geben sehr positives Feedback und der Hersteller unterstreicht damit eindrucksvoll seinen Anspruch, im Segment der Agrarreifen mit Fokus auf Preis-/Leistung ein deutliches Wort mitzureden“, so Jens Kölker, Leiter des Handelsgeschäfts bei ML Reifen. Die Reifen weisen eine NRO- oder CFO-Kennung auf, die die Montage auf einer schmaleren Felge als sonst üblich (NRO = narrow rim option), beziehungsweise den zyklischen Feldeinsatz (etwa bei Ernteeinsätzen, CFO = cyclic field operation) mit noch höherer Last spezifizieren.