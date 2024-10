Deitenbach fährt seinen dritten IDM-Supermoto-Titel auf Metzeler ein

Bei der Finalrunde zur Internationalen Deutschen Supermoto-Meisterschaft Ende September in Wittgenborn hat Jan Deitenbach den Sack zugemacht und sich den diesjährigen Titel in der Serie gesichert. Für ihn ist es nach 2019 und 2022 bereits der dritte Erfolg, wobei Metzeler sich darüber mitfreuen dürfte. Denn der Fahrer vom Team KL-Racing hat auch in dieser Saison – wie in den Jahren davor – auf Reifen der zu Pirelli zählenden Marke gesetzt: Seine KTM war erneut bereift mit dem „Racetec SM“, dem Deitenbach ein gutes Zeugnis ausstellt. „Die Supermoto-Reifen von Metzeler punkten nicht nur mit ihrer Top-Performance, sie geben mir auch das nötige Vertrauen, um im Rennen alles zu riskieren und den entscheidenden Vorteil rauszufahren“, sagt er.