Zum Wintergeschäft erweitert Borbet die Servicezeiten

Pünktlich zum Start der Wintersaison verlängert Borbet seine Servicezeiten. Das Team ist ab sofort werktags von 8 bis 18 Uhr sowie zusätzlich sonnabends von 9 bis 13 Uhr erreichbar. Die Produktpalette des Räderherstellers ist groß und hat zahlreiche Highlights. Allen voran das Borbet-XV-Rad. Pünktlich zum Wintergeschäft ist es in den Größen 8,5×19 und 9,5×19 Zoll in den Ausführungen Black polished matt und Black glossy erhältlich. Das Rad ist für eine Vielzahl an Fahrzeugen freigegeben, darunter der Audi A4 und A6, BMW X3/X4, Mercedes E- und S-Klasse sowie das Tesla Model 3 und Y. Zudem sind die bewährten Borbet-Winterräder, wie etwa die Designs N, GTX oder LX mit zahlreichen neuen ABEs ausgestattet und direkt lieferbar