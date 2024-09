Continental wird nun auch Partner der Hannover Indians

Mit der heute beginnenden Spielzeit 2024/25 der DEB-Oberliga Nord startet Continental eine neue Partnerschaft mit dem Eishockeyprofiteam der EC Hannover Indians. Die Partnerschaft umfasst unter anderem das Branding des Torbogens an der Ostseite mit dem Continental-Logo sowie die Präsenz des Markenzeichens im Rahmen verschiedenster Aktivierungsmaßnahmen rund um die Spiele der Hannover Indians. Sowohl mit Hannover 96 als auch mit dem Hannover Marathon verbindet Continental bereits eine langjährige Partnerschaft. Mit der nun beginnenden Kooperation weitet der Reifenhersteller sein Engagement für den Sport am Standort Hannover sowie der gesamten Region weiter aus. „Es macht Freude, zusammen mit unseren Kunden und Partnern die Spiele in direkter Nachbarschaft zu unserer Unternehmenszentrale zu besuchen“, sagt Timo Röbbel, Leiter Marketing Reifenersatzgeschäft. „Die Atmosphäre im Eisstadion und der Teamgeist der Hannover Indians ist einzigartig. Eishockey ist ein ehrlicher und intelligenter Sport, der ungeheuer Spaß macht.“