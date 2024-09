Essen Motor Show gewinnt „starke neue Aussteller“

Sie ist das europaweit größte Festival für Autofans: Vom 30. November bis zum 8. Dezember (Preview Day: 29. November) lockt die Essen Motor Show voraussichtlich wieder Zehntausende Besucher in die Messe Essen. „Rund 500 Aussteller nutzen die bunte und vielfältige Plattform, um einem begeisterten Publikum ihre neuen Fahrzeuge, Teile und Zubehör zu präsentieren“, heißt es dazu vonseiten des Veranstalters, der dann – neben zahlreichen etablierten Namen aus der Branche – auch drei Unternehmen erstmals als Aussteller vor Ort begrüßen will, die auch außerhalb der Auto-Community bekannt sind und als „starke neue Aussteller“ die Messe noch einmal aufwerten sollen: die Spielwarenhersteller Dickie Spielzeug und Lego sowie der Onlinemarktplatz Ebay. Außerdem erwartet die Fans der Essen Motor Show in Halle 3, die unter dem Motto „Performance & Racing“ steht, der Autohersteller Shelby, dessen leistungsstarke Sportwagen wie Shelby Cobra und Shelby Mustang bereits Geschichte geschrieben haben.