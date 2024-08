Falken wird „Offizieller Club-Partner“ beim VfB Stuttgart

Ab der seit dem vergangenen Wochenende laufenden Saison 2024/25 ist Falken „Offizieller Club-Partner“ des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart, der mit weit über 100.000 Mitgliedern der mit Abstand größte Fußballverein in Baden-Württemberg ist. Diese Partnerschaft stehe unter dem Motto „Leistung, Präzision und Zuverlässigkeit“, Werte, „die sich sowohl auf dem Spielfeld als auch auf der Straße widerspiegeln“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Falken werde während den Bundesliga-Heimspielen des VfB Stuttgart auf mehr als 240 Metern LED-Banden vertreten sein. Zusätzlich werde das Falken-Logo auf zwei statischen Banden in der zweiten Reihe der Cannstatter und Untertürkheimer Kurve präsent sein. „Ein umfangreiches Hospitality-Programm gehört ebenfalls zu dem Sponsoring-Paket“, so Falken weiter. „Wir sind stolz darauf, offizieller Partner des VfB Stuttgart zu werden. Diese Partnerschaft verbindet Leistung, Qualität und vor allem Leidenschaft. Die Zusammenarbeit schafft vor allem unseren Kunden einen Mehrwert an vorteilhaften Konditionen und Erlebnissen, die wir mit dieser Partnerschaft erreichen können“, kommentiert Markus Bögner, Managing Director, President und CSO von Falken Tyre Europe GmbH.