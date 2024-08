Vorzeitige(r) Metzeler-Titelgewinn(e) in der Enduro-WM

Beim vorletzten Lauf zur Enduro-Weltmeisterschaft hat sich Andrea Verona bereits vorzeitig den Titel im E2-Klassement sicher können und damit einen weiteren solchen Erfolg für Metzeler eingefahren. Denn der für das Gas-Gas-Werksteam startenden Italiener vertraut an seiner Maschine auf Reifen der zu Pirelli gehörenden Motorradreifenmarke. Damit nicht genug, werden wohl auch die Titel in den Klassen EnduroGP und E1 an Metzeler-Fahrer gehen, die in beiden Wertungskategorien uneinholbar in Front liegen. Offen ist nur noch, wer von ihnen nach dem Finale Mitte September im französischen Brioude die Gesamtwertung anführen wird. Im EnduroGP-Klassement können sich demnach Josep Garcia, Andrea Verona und Steve Holcombe noch Hoffnungen machen, während im E1-Klassement die Entscheidung zwischen Josep Garcia und Steve Holcombe fällt.