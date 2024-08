Neuer Lkw-Reifen von Magna verfügbar

Magna hat einen neuen Lkw-Reifen im Angebot. Der MHSR-2 sei mit seinen verstärkten Seitenwänden und dem robusten Profil laut Hersteller neue Maßstäbe in Sachen Haltbarkeit, Traktion und Vielseitigkeit setzen. Der Reifen sei so konzipiert, dass er in allen Achspositionen eine konstante Leistung bringe. Er ist in der Größe 325/95 R24 und Ply Rating (PR) 22 zu haben.