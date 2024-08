Latin Tyre & Auto Parts Expo meldet 7.400 Besucher in Panama

Die Latin Tyre & Auto Parts Expo in Panama zog in diesem Jahr über 7.400 Fachbesucher an. 650 internationale Aussteller präsentierten hier vom 31. Juli bis 2. August ihre Produkte auf eine Ausstellungsfläche von über 59.000 Quadratmetern und hatten die Möglichkeit, mit den wichtigsten Entscheidungsträgern und Einkäufern aus ganz Lateinamerika und der Karibik in Geschäftsverhandlungen einzutreten. Die nächste Messe wird vom 9. bis 11. Juli 2025 stattfinden.