Wegmann stellt auf Roadshow Lösungen für die Reifenwechselsaison vor

Wegmann Automotive startet am heutigen 8. August eine Roadshow unter dem Motto „Die Lösungshelden on tour“. Markenbotschafter werden insgesamt 110 Reifeneinzelhändler in ganz Deutschland (darunter Regionen wie Nordrhein-Westfalen, Oberfranken, Unterfranken und Oberbayern) besuchen. Das Ziel dieser Tour ist es, die neuesten Reifenserviceprodukte und -anwendungen der Marken Hofmann Power Weight und Alligator zu präsentieren.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen