Apollo Tyres: Unter den „derzeitigen Marktbedingungen weiterhin gut“

Apollo Tyres blickt auf eine Auftaktquartal des seit dem 1. April laufenden neuen Geschäftsjahres zurück, in dem sich die Umsätze seitwärts bewegten, die Erträge aber zumeist rückläufig waren. Die Ausnahme dabei: die Region Europa, wo der indische Hersteller zuallererst mit seiner Marke Vredestein bekannt ist. In Europa gab in den ersten drei Monaten des neues Geschäftsjahres zwar der Umsatz leicht zurück, dafür entwickelte sich das Betriebsergebnis mit einem Plus von 10,8 Prozent aber überaus positiv. „Europa entwickelt sich unter den derzeitigen Marktbedingungen weiterhin gut“, kommentierte Apollo-Tyres-Chairman Onkar S. Kanwar die Europa-Ergebnisse. Unterdessen ergänzte der Hersteller, dass die Zahlen für Europa beeindruckend erscheinen, da der Berichtszeitraum eben ein „saisonal schwaches Quartal“ abdecke. Dennoch gab der Quartalsüberschuss mit fast einem Viertel deutlich nach.

