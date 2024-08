Bridgestone modernisiert OTR-Reifenwerk auf Kyûshû für 159 Millionen Euro

Das Reifenwerk im japanischen Kitakyûshû wird von Bridgestone als „strategische globale Produktionsbasis“ beschrieben, in der täglich rund 170 Tonnen Tage-/Untertagebau- sowie Baumaschinenradialreifen entstehen. Nun will der Hersteller sein konzernweit wichtigstes und 2009 in Betrieb gegangenes OTR-Reifenwerk im Rahmen einer „strategischen Investition“ umfassend modernisieren, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. Das Upgrade des Produktionsequipments soll dabei „nicht nur eine qualitativ hochwertige und stabile Versorgung gewährleisten, sondern auch das Niveau von Sicherheit, Katastrophenschutz, Umweltfreundlichkeit, Qualität und Produktivität weiter anheben“ in dem Werk. Dafür will Bridgestone bis Ende 2027 25 Milliarden Yen (159 Millionen Euro) in den Standort investieren, indem auch die Mastercore-Reifen hergestellt werden.