Daimler Truck plant Kurzarbeit an deutschen Produktionsstandorten

Den Beschäftigten von Daimler Truck steht Kurzarbeit ins Haus. Nachdem der Hersteller anlässlich der Vorlage der jüngsten Quartalszahlen seine Jahresprognose deutlich senken musste, soll jetzt die Produktion in Wörth am Rhein und an den anderen deutschen Standorten gedrosselt werden. Den Berichten zufolge brachen im jüngsten Quartal die Absätze in Europa (minus 22 Prozent) sowie in Asien (minus 30 Prozent) deutlich ein; Spediteure überlegten angesichts der schwachen Wirtschaftslage derzeit dreimal, ob sie viel Geld für neue Fahrzeuge ausgeben wollten oder eben nicht. In welchem Umfang Kurzarbeit stattfinden soll, ist noch nicht genau bekannt. Bisher habe Daimler Truck bereits die Leiharbeit zurückgefahren und flexible Arbeitszeitkonten zur Abfederung der Situation genutzt, heißt es; nun folge der dritte Schritt. Das Unternehmen gilt als weltweit größter Lkw-Hersteller und das Werk am Rhein mit seinen rund 10.000 Beschäftigten ebenfalls als weltweit größtes.