Nokian Tyres nimmt 150-Millionen-Euro-Kredit für „erste CO2-freie Reifenfabrik“ auf

Nokian Tyres hat ein Darlehensvertrag über 150 Millionen Euro mit einer Laufzeit von acht Jahren mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) unterzeichnet. Die Mittel sollen dazu dienen, „die nachhaltige Reifenherstellung voranzutreiben“, wie der finnische Reifenhersteller dazu mit Blick auf „das strategische Investitionsprojekt von Nokian Tyres in Rumänien“ mitteilt, wo Nokian Tyres derzeit die erste CO 2 -freie Reifenfabrik der Welt errichtet. „Unsere rumänische Fabrik wird als weltweit erste Reifenfabrik mit null CO 2 -Emissionen in die Geschichte eingehen. Sie wird mit ihrem ganzheitlichen Nachhaltigkeitskonzept, das unter anderem die Nutzung ausschließlich CO 2 -freier Energiequellen sowie energieeffiziente und hochautomatisierte Prozesse vorsieht, ein Maßstab für die Branche sein. Die EIB ist ein wichtiger Partner in unserem Investitionsprojekt, und der Finanzierungsvertrag ermöglicht es uns, die Nachhaltigkeit in der Reifenindustrie weiter zu fördern“, kommentierte Leena Kaipainen, bei Nokian Tyres als Vice President und Group Treasurer in der Verantwortung. Nokian Tyres investiert in das neue Reifenwerk in Rumänien rund 650 Millionen Euro. Anfang Juli hatte der Hersteller vor Ort seinen ersten Reifen produziert; die Serienfertigung soll wie geplant Anfang des kommenden Jahres beginnen.