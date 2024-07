Tour de France: Tadej Pogačar siegt auf Continental-Reifen

Mit dem abschließenden Einzelzeitfahren endete am Wochenende in Nizza die Tour de France 2024. Für Continental ist die 111. Ausgabe einmal mehr ein großer Erfolg. Nach 3.498 Kilometern siegte am Ende der Slowene Tadej Pogačar vom UAE Team Emirates auf Fahrradreifen von Continental. Biniam Girmay vom Team Intermarché–Wanty wurde mit dem grünen Trikot als bester Sprinter ausgezeichnet. Der Eritreer bestritt das Rennen ebenfalls auf Continental-Fahrradreifen, so wie das komplette UAE Team Emirates, das die Teamwertung für sich entscheiden konnte. Mit Tadej Pogačar, João Almeida, Adam Yates, Carlos Rodríguez sowie Santiago Buitrago vertrauen fünf der Top-Ten-Fahrer im Gesamtklassement auf die Technologie aus Hannover. Insgesamt wurden neun der 21 Etappen auf Reifen von Continental gewonnen.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN. TECHNISCHER HINWEIS:

ES KANN VORKOMMEN, DASS SIE DIESE SEITE NACH IHRER ANMELDUNG EINMAL NEU LADEN MÜSSEN (F5), UM DEN KOMPLETTEN BEITRAG ZU LESEN!



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN