Zulassungsstatistik: Deutschland stärker im Plus als EU-Markt

Der deutsche Pkw-Markt entwickelte sich im ersten Halbjahr im Vergleich zur gesamten EU überdurchschnittlich gut. Wie der Herstellerverband ACEA jetzt mitteilt, nahmen die Neuzulassungen von Pkw EU-weit um 4,5 Prozent auf 5,68 Millionen zu, während Deutschland in der Statistik mit einem Plus von 5,4 Prozent (1,47 Millionen Neuzulassungen) geführt wird. Während der Anteil der Verbrenner an den Neuzulassungen EU-weit in der ersten Jahreshälfte weiter abnahm, und zwar von 51,6 auf jetzt 48,2 Prozent, entwickelte sich der deutsche Markt in die entgegengesetzte Richtung: Nach 54,8 lag der Anteil der Verbrenner an den Neuzulassungen hierzulande im ersten Halbjahr 2024 bereits wieder bei 56,1 Prozent.