Portfolioerweiterungen bei Magna Tyres

Die Magna Tyres Group hat ihr Produktangebot weiter ausgebaut. Einerseits sind die Staplerreifen „MA610“ und der auf ihm basierende „MA610 Pro3“ neu im Lieferprogramm des Unternehmens mit Sitz in Waalwijk/Niederlande. Sie sollen mit gutem Grip auf allen Untergründen und hoher Haltbarkeit genauso punkten können, wie insbesondere Letzterem demnach selbst schwierigste Einsatzbedingungen nicht viel ausmachen dank seiner besonders robusten Konstruktion. Andererseits erweitert das EM-Profil „M-Traction“ das Magna-Portfolio. „Aufbauend auf dem Erfolg des ‚M-Terrain‘ – eines unserer Kernprodukte – ist der ‚M-Traction‘ redesigned und verbessert worden im Hinblick auf die heutigen Anforderungen bei Minen- und EM-Anwendungen“, so die Niederländer in Sachen des in der Größe 29.5 R25 angebotenen neuen Reifens. Er soll mit einer 17 Prozent größeren Profiltiefe als Reifen, dem E4-Standard entsprechende, aufwarten können, eine 16 Prozent höhere Traglast bieten und zudem noch zehn Prozent widerstandsfähiger gegen Durchstichverletzungen sein. Zudem sei er vibrationsärmer und biete insofern also einen guten Komfort, wie noch ergänzt wird.