Olympische und Paralympische Spiele: „Sportsgeist tief in der Bridgestone-DNA verankert

Es sind nur noch rund zwei Wochen bis zum Start der Olympischen Spiele Paris 2024. Weltweit fiebern Olympioniken und Fans den Wettkämpfen mit Spannung entgegen – darunter auch die Mitarbeiter von Bridgestone. Bereits seit 2014 ist der Reifenhersteller Partner der Olympischen Spiele und seit 2018 auch der Paralympischen Spiele. Die Werte der Olympischen Bewegung und die Leidenschaft für den Sport bildeten laut Unternehmensangaben dabei die gemeinsame Basis. „Die Unterstützung und Förderung des Sports ist seit der Gründung von Bridgestone ein fester Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Das Engagement für Fairness und Sportsgeist ist tief in unserer DNA verankert und spiegelt sich auch in unserem Bridgestone-E8-Commitment wider, unserem internen Wertekompass. Mit unserem Einsatz wollen wir Menschen erreichen und mit unserer Leidenschaft für den Sport und die Mobilität begeistern. Dafür setzen wir auf globale und inspirierende Partnerschaften, die uns bei unserem Bestreben nach Höchstleistung motivieren“, so Christian Mühlhäuser. Vice President Bridgestone North Europe.

