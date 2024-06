„Machen wohl einiges richtig“, sagt Großhändler Andrés

Zu den mit der zurückliegenden „Tire Cologne“ zufriedenen Ausstellern zählt sich Neumáticos Andrés aus Spanien. Die rund zehn Mitarbeiter am Stand des Unternehmens hatten laut Liudmyla Ivakhnova, International Key-Account-Managerin bei dem Großhändler, angesichts zahlreicher schon im Vorfeld vereinbarter Gesprächstermine jedenfalls gut zu tun, selbst wenn es an den Nachmittagen dann mitunter auch für sie etwas ruhiger wurde. Aber nicht nur mit der Reifenmesse in Köln zeigen sich die Spanier zufrieden. „Im Markt hört man immer mal wieder von der einen oder anderen Insolvenz, während wir wachsen. Anscheinend machen wir wohl einiges richtig“, so Ivakhnova.