Teileanbieter Eurorepar stellt neuen Reliance AllSeason vor

Eurorepar bringt erstmals einen Ganzjahresreifen auf den Markt, und zwar in zwei Profilvarianten: den Reliance AllSeason. Er sei „für die Bedürfnisse der Mehrzahl der Autofahrer entwickelt“ worden und komme zu einem Zeitpunkt auf den Markt, „an dem Ganzjahresreifen aufgrund ihrer Vielseitigkeit und ihres Preis-Leistungs-Langlebigkeits-Verhältnisses immer gefragter sind“, wie es dazu in einer Mitteilung von Stellantis heißt, zu dem der Teileanbieter Eurorepar Car Service über den französischen Automobilkonzern Groupe PSA gehört. Der neue Ganzjahresreifen der Eurorepar-Eigenmarke ist 3PMSF-zertifiziert und bereits in 23 Größen zwischen 14 und 19 Zoll erhältlich, zwei davon mit C-Kennung und eigenständigem Profildesign. Damit ließen sich 80 Anwendungen abdecken, von Kleinstwagen über SUVs bis hin zu leichten Nutzfahrzeugen. Stellantis ergänzt noch: „Der Reliance AllSeason wird in Europa entwickelt und produziert und repräsentiert den neuesten Entwicklungsstand in Bezug auf die Reifentechnologie und das Design.“ Aktuell bietet Eurorepar noch die zweite Generation seines Reliance genannten Sommerreifens sowie den Reliance Winter an; nach Recherchen der NEUE REIFENZEITUNG werden diese beiden Reifen von Hankook gefertigt.