Yokohama Rubber fährt beim Pikes-Peak-Bergrennen erneut auf Sieg

Yokohama Rubber will bei dem am kommenden Sonntag stattfindenden 102. Pikes Peak Hill Climb den dritten Gesamtsieg nacheinander einfahren. Wie der japanische Hersteller mitteilt, rüste man dazu nicht nur ein breites Feld an 15 Fahrern aus, die bei dem US-Motorsport-Großevent in den Rocky Mountains in sechs verschiedenen Kategorien antreten, sondern auch Robin Shute aus Großbritannien, der das Rennen 2022 und 2023 bereits auf Yokohamas Advan-Reifen in der Gesamtwertung gewinnen konnte. Shute tritt dieses Jahr an dem gut 20 Kilometer langen „Race to the Clouds“ genannten Bergrennen in einem elektrisch angetriebenen Hyundai Ioniq 5 N TA Spec (EV) auf Rennreifen vom Typ Advan A005 an. Mehrere weitere Topfahrer vertrauen ebenfalls auf den Yokohama-Slickreifen, darunter David Donahue, der seinerseits die Kategorie „Time Attack 1“ in den vergangenen zwei Jahren gewonnen hatte. Darüber hinaus liefert Yokohama Rubber auch den straßenzugelassenen Semislickreifen Advan A052 an teilnehmende GT4-Teams.