Marangoni besetzt Salesmanager-Position für Skandinavien „erfolgreich“ neu

Marangoni Retreading Systems Deutschland (MRSD) hat einen neuen Salesmanager für den skandinavischen Markt ernannt. Wie die in Henstedt-Ulzburg nördlich von Hamburg ansässige und zur italienischen Marangoni-Gruppe gehörende Gesellschaft mitteilt, habe Kion Kruse Larsen (45) die entsprechenden Aufgaben bereits vor rund einem Jahr von dem langjährigen Mitarbeiter Jan-Olof Svensson übernommen, der „nach einer herausragenden Karriere über drei Jahrzehnte in der Reifenindustrie“ daraufhin in den Ruhestand gegangen war. Wie MRSD jetzt mitteilt, sei der Übergang von Svensson auf Larsen damit „erfolgreich“ vollzogen worden.