Bridgestone liefert die Reifen für das neue schnellste EV-Hypercar der Welt

Es gibt seit dem vergangenen Sonnabend ein neues schnellstes elektrisches Hypercar der Welt. Profifahrer Marc Basseng gelang auf dem Hochgeschwindigkeitsoval bei Automotive Testing Papenburg (ATP) in Norddeutschland mit dem Aspark Owl SP600 eine Geschwindigkeit von 438,7 km/h, was den bisher gültigen Rekord – auf selber Strecke – von 412 km/h deutlich in den Schatten stellte. Das EV-Hypercar war im Rahmen eines Projektes zwischen der Manifattura Automobili Torino (M.A.T.) aus Italien und den japanischen Engineering-Experten von Aspark sowie unter technischer Beteiligung von Bridgestone entstanden. Der Reifenhersteller stellte für die Rekordfahrt entsprechend adaptierte Reifen vom Typ Potenza Race bereit, die man bei M.A.T. als „perfekte Wahl“ für das Projekt bezeichnet. „Es war eine große Aufregung bei diesem ersten Rekordversuch, bei dem wir sofort das Potenzial der Zusammenarbeit zwischen dem Auto und den Reifen gesehen haben. Das gesamte Team von Bridgestone hat extrem hart gearbeitet, um dieses Projekt in so kurzer Zeit zu realisieren – ein weiterer Beweis für unsere technischen Fähigkeiten und die Zusammenarbeit mit unseren Partnern“, kommentierte dazu Steven De Bock, Bridgestone Vice President EMEA Sales and Original Equipment.