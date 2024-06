Proline Beyond: 360 ECE-Anwendungen sind für das Rad geplant

Proline stellte sich auf der Tire Cologne bewusst als kleine Manufaktur vor. Deshalb wurde auch ein kleinerer Messestand gewählt und auch nur ein paar Räder mitgebracht, darunter als Neuheit auch das Zentralverschlussrad PFZ Forged für den Porsche 911 (922) GT3 mit ABE. „Es ist das erste Zentralverschlussrad für diesen Wagen mit ABE“, so Proline-Geschäftsführer Mario Schurr. Ein weiteres Highlight am Messestand war das Proline Beyond. Das universal anpassbare Schmiederad passt auf fast alle im Markt erhältlichen Pkws, die mit 22-Zoll-Rädern vom Band rollen. Das Siebenspeichenrad werde auf jeden Lochkreis von 5×108 bis 5×132 anpassbar sein. Insgesamt seien 360 ECE-Anwendungen geplant. „Das Rad ist auf jede Serienbefestigung, jede Nabenbohrung und jede Einpresstiefe anpassbar“, so Mario Schurr, der damit rechnet, dass das Rad zum Winter verfügbar ist.