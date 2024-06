Goodyear zeigt sich startklar für die 24 Heures du Mans – Blimp im Einsatz

Diese Saison wird für Goodyear die größte Le-Mans-Saison seit der Rückkehr im Jahr 2020. Der Reifenhersteller wird das Starterfeld der 23 LMGT3-Fahrzeuge bereifen, die zum ersten Mal auf der Rennstrecke fahren werden, sowie 16 LMP2-Fahrzeuge, die derzeit weltweit in der European Le Mans Series und der Asian Le Mans Series antreten. Damit werden insgesamt 39 Rennwagen mit Goodyear-Reifen ausgerüstet, im Vergleich zu 24 beim Vorjahresrennen. Außerdem treten noch 23 Hypercar-Fahrzeuge in Le Mans beim 24-Stunden-Rennen an, diese allerdings bereift durch Michelin.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN