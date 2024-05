Zuwachs für Vredesteins „Pinza”-Reifenfamilie für SUVs/Offroader

Vor rund zwei Jahren hat Apollo Tyres auch Offroad-/SUV-Reifen der „Pinza“ genannten Produktreihe seiner Marke Vredestein nach Europa gebracht. Letztere bekommt nach dem damals zunächst in hiesigen Regionen eingeführten und später dann auch in Indien gelaunchten Profil „Pinza AT“ (All Terrain) nun den „Pinza HT“ (Highway Terrain) an die Seite gestellt. Der vom Hersteller als „globales Produkt“ beschriebene Reifen ist – wie anhand des Namenszusatzes HT unschwer zu erkennen – vornehmlich für den Straßeneinsatz von Premium-SUVs im indischen Markt wie unter anderem Toyota Fortuner, Tata Safari oder Mahindra Scorpio gedacht und wird für Felgendurchmesser angefangen bei 16 bis 18 Zoll angeboten.